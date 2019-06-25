Tunceli'de PKK'ya ağır darbe!

Valilikten yapılan açıklamada, 'Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca 22 Haziran'dan beri devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Operasyonu kapsamında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bugün de 25 Haziran 2019'da 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.



Silahlar, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi



Operasyon bölgesinde timlerin arama çalışması yaptığı aktarılan açıklamanın devamında, 'Yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 adet M-16 Piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 6 adet M-16 şarjörü, 4 adet el bombası, 287 adet kalaşnikof mühimmatı, 147 adet M-16 mühimmatı, 2 adet pil bloğu, 7 adet şemsiye, 2 adet yağmurluk, 9 adet panço, 3 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı, 5 kilogram tütün, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir' ifadelerine yer verildi.



Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. Kaynak : İHA

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