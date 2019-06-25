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Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya / 25 Haziran 2019 Salı 13:00
Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları (USGS) tarafından verilen bilgilere göre Rusya’nın en doğusunda bulunan Kamçatka Adaları sırasında bulunan Bering Adası’ndaki 676 bin nüfusun yaşadığı Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSİ 12.05’te Kamçatka Adası’nın 113 kilometre doğusundaki kırsal alanda yerin 33 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından hala artçı sarsıntıların yaşandığı bildirildi.

Rus haber ajansları, Kamçatka’daki yerel yönetimlerden edindikleri bilgilere göre yaşanan depremin ardından herhangi bir ölü veya yaralı haberlerinin gelmediğini, Moskova’nın durumu yakından takip ettiğini duyurdu.

(Erhan Altıparmak /İHA) Kaynak : İHA

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