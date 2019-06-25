İstanbul Büyükşehir Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, malvarlığını açıkladı. İmamoğlu malvarlığında toplam 5 milyon lira tapu değerini bulan taşınmazı olduğu beyan etti.



23 Haziran resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı.



17 kalem taşınmaz mal beyanında bulunan İmamoğlu, taşınmazlarının toplam tapu değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirlendi.



-302 bin liralık Beylikdüzü'nde dükkan

-911 bin liralık Beylikdüzü'nde mesken

-120 bin liralık Beylikdüzü'nde arsa

-248 bin liralık Büyükçekmece'de dükkan

-26 bin liralık Beylikdüzü'nde hisseli arsa

-71 bin liralık Beylikdüzü'nde dükkan

-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat'ta ev

-204 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa

-256 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa

-52 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa

-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat'ta dam

-313 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa

-165 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa

-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar'da arsa

-772 bin liralık Balıkesir/Edremit'te arsa (Tevhit işlemli)



Bunun yanında 254 bin lira değerinde Volkswagen marka araba, 8 bin lira değerinde Sigsasuer marka silah ile Ziraat Bankası'nda 979 bin lira, Garanti Bankası'nda 418 bin 869 lira, 841 bin lira değerinde mücevher beyan etti.





İmamoğlu ayrıca Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin euro, İmamoğlu San. Tic. A.Ş.'ye 250 bin lira sermaye borcu ve Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borç açıklarken, SSB Gayrimenkul'den 3 milyon 603 bin lira alacaklı olduğunu açıkladı.



Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu San. Tic. A.Ş. şirketinde 4 milyon 200 bin lira bedelli yüzde 60 hisse, SSB Gayrimenkul'den de 100 bin lira sermayeli yüzde 100 hisseyle sahip olduğunu beyan etti.



BABASININ DA MALVARLIĞINI AÇIKLADI



İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu'nun da malvarlığını beyan etti. Babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı şöyle:



İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak. Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye

İstanbul Güngören'de 180 metrekare dükkan

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 120 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir'de 170 metrekare mesken

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut

İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre'de 691 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut

Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,

Trabzon Akçaabat Yıldızlı'da 591 metrekare galerili dükkan-konut

Trabzon Akçaabat Cevizli'de 2160 metrekare tarla

Yalova Termal Akköy'de 1831 metrekare tarla

Ankara Sincan Temlli'de 1350 metrekare arsa

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa



Beylikdüzü'ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro'nun yüzde 50'si.

Güngören'deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro

Büyükçekmece'de bir mesken

Büyükçekmece'de iki dükkan

Beylikdüzü'nde 2 A tipi dobleks mesken

Beylikdüzü'nde bir daire



Beykent'te dükkan

Zigana Panora'da daire

Beykasrı daire

Zigana Tria daire+ofis+dükkan

Zigana Corner daire+dükkan

