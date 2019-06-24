YSK Başkanı Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.





Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063 geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir.



Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 yüzde 44.99.



Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.''

