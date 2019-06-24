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Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarının Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli'de 35, Malatya'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yaşam / 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:22
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli'de 35, Malatya'da 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

Kaynak : AA

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