Ekrem İmamoğlu'nun zafer konuşması!

İBB seçimlerinde Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde konuşma yaptı. İmamoğlu, seçimden sonra kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'a teşekkür ederken 'Ben milletimize, milletimizin demokrasi inancına da teşekkür ediyorum. Ben beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve rakibimize de teşekkür ediyorum.' diye konuştu.



İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:



'İyi akşamlar İstanbul, iyi akşamlar Beylikdüzü..



Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya, konuşmaya, sohbet etmeye geldik.Birbirimizi sevmeye geldik. İstanbul, sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana sevgi kazandı. Ben, benim insanımı çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum.Kim olduğunun, etnik kökeninin önemi yok, insan var insan.



'ETNİK KÖKENİN ÖNEMİ YOK'



Kim olduğunun, etnik kökeninin önemi yok, insan var insan. Biz insana, inanca saygıyla bu şehrin çocukları için biz bu şehrin enerjisi, gençleri için gençleri, biz bu şehrin vicdanı kadınları için kadınları kadınları, biz bu şehrin beyefendileri için kısacası herkes için geldik.Yıkın bütün önyargıları zihninizdeki bütün önyargıları yıkın.Hiç kimsenin yaşamı, giyimi kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik.Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz bu şehirde sevgiyi, bu topraklarda var olan derinliği hatırlatmak için geldik. Mevlana'yı Yunus Emre'yi Hacı Bektaşı Veli'yi hatırlatmak için geldik.Yok Alevisi Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.



Biz bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u Ermenisi Yahudisi Süryanisi herkesi kucaklayacağız.Biz bu şehirde demokrasi inşaa edeceğiz, adaleti inşa edeceğiz.



Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum geleceği inşaa edeceğiz.







'BU ŞEHRİN MANEVİYATINA SAHİP ÇIKAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ'



Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan, tam bağımsız Türkiye diyen, gelecek için fiki hür vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Kıymetli hemşehrilerim İstanbullular hepinize hepinizin huzurunda şunu söyleyeceğim: ben bu şehrin insanlarının, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum.







'BEN PROJEYİM'



Ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim.



Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim, bu şehirde hepinize söz veriyorum; çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz, yaşa İstanbul yaşa İstanbul.6 Mayıs'a o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam.



Kıymetli hemşehrilerim size layık olmak için çok çalışacağız. Sizin huzurunuzda eşime, çocuklarıma, her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yanımda olacağını bildiğim anneme, babama kardeşime teşekkür ediyorum.







AİLEM BANA SİYASETTE KOŞARKEN SADECE DESTEK OLACAK



Benim ailem nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak. Benim ailem ben siyasette koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır. Hizmet edeceğiz. CHP Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Her iki partinin il başkanlarına teşekkür ediyorum. İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum, içinde herkes var. HDP'li kardeşlerim var, AK Partili kardeşlerim var, MHP'li kardeşlerim var, Saadet Partili kardeşlerim var. Partiler hizmet için araçtır. Partilerin liderlerini farklı yerlere koyarak milletimizi asla sıkıntıya sokmayacağız.







ERDOĞAN'A RAKİBİME TEŞEKKÜR EDİYORUM



Asıl olan milletir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yarından tez yok işimize başlayacağız. İstanbul için çok çalışacağız.Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var diyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın. Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var.Siyasetle de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle barışacak. Adaletsizliklerini tamir edecek. Ben milletimize, milletimizin demokrasi inancına da teşekkür ediyorum. Ben beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve rakibimize de teşekkür ediyorum.



HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK



Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. İyi ki varsın İstanbul. Çok seviyorum sizi, sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. '