Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.



(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.''