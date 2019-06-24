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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil'' dedi.

Siyaset / 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.''

Basın ToplantısıMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıUluslararası


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