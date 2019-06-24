USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum

Konya'da Mazhar O., namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi zorla öpüp sarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 62 yaşındaki Mazhar O.'nun emniyetteki ifadesinde "Şeytana uydum'' dediği öğrenildi.

3. Sayfa / 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi.

'Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp' diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp zorla yanaklarından öptü. Kızdan da yanağını öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince zorla sarıldı.

Camiden ayrılan K.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu. K.Y., polise olanları anlatırken, caminin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, 'Şeytana uydum' dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kaynak : DHA

PolisGüvenlik KamerasıCep TelefonuÜniversite Öğrencisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı