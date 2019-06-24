Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi.



20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi.



'Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp' diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp zorla yanaklarından öptü. Kızdan da yanağını öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince zorla sarıldı.



Camiden ayrılan K.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu. K.Y., polise olanları anlatırken, caminin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı.



Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, 'Şeytana uydum' dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kaynak : DHA