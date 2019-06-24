BBC duyurdu: Erdoğan, Putin'i 2'ye Trump'ı 4'e katladı

BBC'nin Arap dünyasında gençler üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 2018-19 yılları arasında Tunus, Cezayir, Sudan, Filistin, Fas, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Yemen ve Libya’da 25 bin genç ile yapılan araştırmaya Arap Barometer isimli araştırma şirketi öncülük etti.



Dindarlık üzerine sorulan sorusuna verilen cevaplara göre Arap gençler arasında kendisini dindar olarak görmeyenlerin sayısı artıyor. Araştırmanın 2013 rakamlarına göre yapılan kıyaslamada kendisinin dindar olarak görmeyenlerin sayısı yüzde 8’den yüzde 13'e çıkarken Arap gençlerin yüzde 87'si ise dindarlığını muhafaza ediyor.



ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'A FARK ATTI



Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise en çok beğenilen liderler sorusundan çıktı. Arap gençler bu soruya yüzde 51 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verirken, Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 28 ile Vladimir Putin ve yüzde 12 oyla Donald Trump takip etti. Erdoğan en popüler lider sıralamasında sadece Mısır, Libya ve Lübnan’da Putin'in arkasında kalırken Erdoğan'ı rol model olarak görenlerin oranı Sudan, Ürdün ve Filistin'de yüzde 75'in üzerine çıktı. Bu oran yemen, Tunus, Fas ve Cezayir'de ise yüzde 50'nin üzerinde oldu.



EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK İSRAİL'İ GÖRÜYORLAR



Arap gençler kendilerine en büyük tehdit oluşturan ülke olarak ise İsrail’i gösterdi. İsrail tehdidi Irak ve Tunus dışındaki ülkelerde açık ara ilk sırada yer alırken bu iki ülkenin gençleri ise ABD'yi büyük tehdit olarak gördüklerini beyan etti. Lübnan, Filistin, Sudan ve Irak'ta hatırı sayılır bir oranda Suudi Arabistan'ı tehdit olarak gören gençler de dikkat çekti.



Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Arap gençliği ailede erkek egemenliği savunuyor, eşcinselliği kabullenmiyor ve yüksek oranda ülkelerinden ayrılmayı hedefliyor.