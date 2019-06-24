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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik kilit

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrolden çıkan bir araç takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası Avrupa geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

3. Sayfa / 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı, trafik kilit

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde takla atan araçtaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.

Avrupa


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