Ziya Bülent Öner hastaneye kaldırıldı

31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına atanan hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdi. Bahçelievler'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Öner, ardından Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



VEKALET EDECEK KİŞİ BELLİ OLDU



İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.





Kaynak : İHA

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