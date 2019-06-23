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YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olması nedeniyle yapılan başvuruyu değerlendirerek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 16:22
YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak

İstanbul'da bugün yenilenen ve oy verme süreci devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan mühür sıkıntısına dair YSK kararını verdi. Saat 14.00'da başlayan toplantıda AK Parti ve CHP'nin başvurusunu değerlendiren YSK yetkilileri, üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu zarflardaki oyların geçerli sayılması doğrultusunda karar verdi.


Kaynak : İHA

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