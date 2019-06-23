Sandık başında 'Başörtünü çıkar' kavgası!

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi için Ataköy'deki Gazi Ortaokulunda görevli olan Şeyma Ağca isimli kadına CHP'lilerin 'başörtünü çıkar' dediği iddiası bir anda ortalığı karıştırdı.



'BİR ANDA KORİDORDA SESLER YÜKSELDİ'



Olayın ardından okul koridorlarında sesler yükselirken, Şeyma Ağca'nın gösterdiği tepki amatör kameralara yansıdı.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Ağca, CHP'lilerin seçim kurallarına aykırı davrandıkları için kendilerini uyardıklarını, bu nedenle başörtüsüne hakaret edildiğine işaret etti. Saldırıya uğrayan Ağca, söz konusu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.



Şikayet tutanağında yaşadıklarını anlatan Ağca:



'Ben görevim ile ilgili orada bulunan, yine partimin görevlendirilmiş olduğu erkek avuta ile beraberdim. Aynı okulda CHP'nin içerideki müşahitlerin elinde kitapçı haline seçim broşürün kapak kısmında partilerinin sloganı olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ibareli yazı vardı. Avukatımız ile birlikte söz konusu ibarenin olduğu bölümün yırtılması gerektiğini izah ediyorduk. Parti görevlileri bize turuncu kalem (aynı partideki görevlilerin birbirini tanıması için bir simge) kullandığımızı söyledi. Biz de kendilerine 'sizde de kırmızı kalem var' şeklinde cevap verdim. Orada ismini olay sebebiyle öğrendiğim, oy kullanma işlemi için geldiğini söyleyen, bizim muhabbetimizle uzaktan yakında alakası olmayan Özlem Özarpacı isimli bayan bana hitaben 'Sen de başörtünü çıkar' şeklinde söylemde bulundu. Şikayetçi olacağımı söyleyince kaçmaya başladı. Polislere durumu izah edince hemen peşinden gittik. Polisler kendisini yakaladı.' dedi.





