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Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 21:32
Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Güven'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'Seçim sonuçlanmıştır. 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip seçmenler oylarını kullanmıştır. Sükunet içinde gerçekleşmiştir. Sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan cetvel ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş ve ilçe seçim birleştirmeye eslim edilmiştir. YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Sonuçlarını ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Yayın yasağı kalkmadan sonuç açıklayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Seçimde emeği geçen siyasi parti, merkez ve taşra teşkilatı, DMO'ya bakanlıklarımıza güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Resmi olarak sitemize taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Yarım saat içerisinde sandıkların tümü işlemiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğünde siyasi partilerimizle paylaşılacak.

Şu an itibariyle resmi rakamları netleşmediği için sizlerle paylaşmıyorum. İtiraz süreci var, daha önceki seçimlerde belirttiğim gibi. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek.'

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