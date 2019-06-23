Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu ifade edildi. Kaynak : AA