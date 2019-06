Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'da yaptığı konuşmada 'Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen ve yeniden CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'da parti genel merkezinde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



Demokrasiyi sonuna kadar savunanlarla herkes gurur duyuyor. İstanbul'a güveniyordum ve Allah'ın izni ile 800 bin oy farkı ile biz bunu çözdük. Demokrasi destanı yazdık. Demokrasi duyarlılığımızı bütün dünyaya göstereceğiz. Önce CHP'nin bütün örgütlerine şükranlarımı sunuyorum. Gençlik kollarına, kadın kollarına teşekkür ediyorum. Anadolu'da bütün gözleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bütün yurttaşlarıma yürekteş teşekkürlerimi sunuyorum. Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'ye yürekten teşekkür ediyorum. Bize destek veren Ak Partili kardeşlerime, MHP'li kardeşlerime, HDP'li kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.



Her şey Adalet Yürüyüşü ile başladı. Adalet istedik, hak istedik, hukuk istedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Sağır Sultan'a bile sesimizi duyurduk.



Demokrasi konusunda bir destan yazdık ve bizim yazdığımız bu destan dünyanın her yerinde yankılanıyor. Artık bu saatten sonra kapılı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymalı. Türkiye artık gerçek gündemine dönmeli. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Birlikte İstanbul'a sahip çıkacağız.



İstanbul'da bir çocuğumuzun bulduğu bir slogandı. Düşünün gencecik bir çocuğumuz 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Onun beklentileri karşılandı. Her şey çok güzel oldu. Hiç kimse unutmasın. Kazanan demokrasidir. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kazanan Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarıdır.