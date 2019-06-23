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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, " İşbirliğinin önemi ortadadır. İstanbul'un acil sorunlarında uyumlu çalışalım. Uyumlu çalışmaya ben hazırım ve talibim." dedi.

Güncel / 23 Haziran 2019 Pazar 19:50
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, 'İşbirliğinin önemi ortadadır. İstanbul'un acil sorunlarında uyumlu çalışalım. Uyumlu çalışmaya ben hazırım ve talibim.' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum. Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor.

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