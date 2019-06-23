USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dünya medyası ilgi gösterdi. Reuters, AFP, BBC ve DW gibi haber ajansları, seçim sonucunu flaş kod ile paylaştı.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 22:41
Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu

Uluslararası ajanslar, gazeteler ve televizyonların gözü İstanbul seçimindeydi.

Binali Yıldırım'ın 19:15'te yaptığı açıklamasını Reuters flaş koduyla duyurdu. Son dakika duyurusuyla paylaşılan haberde, 'Türkiye'de AK Parti'nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi. AK Parti'nin adayı İmamoğlu'nu kutladı ve İstanbul'a iyi bir şekilde hizmet etmesini umduğunu söyledi' ifadesini kullandı.

YUNAN BASINI MANŞETTEN GÖRDÜ

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini de gelişmeye geniş yer ayırdı.Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini gelişmeyi manşetten duyurdu. Kathimerini, 'İlk sonuçlara göre İmamoğlu, %53 ile zafer kazandı' başlığını kullandı. Kathimerini, 'CNN Türk ve Anadolu Ajansı'nın verilerine göre yapılan ilk seçimin ardından ikinci seçimde de zafer kazandı' dedi.

ALMAN BASINISON DAKİKA UYARISIYLA DUYURDU

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uluslararası baskısı, 'Kritik belediye başkanlığı yarışını muhalefetin adayı kazandı' ifadesiyle duyurdu.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden die Welt de gelişmeyi internet sitesinden duyurdu. Die Welt, 'İmamoğlu, zaferini 'yeni bir başlangıç' olarak tanımladı' ifadesini kullandı.

Almanya'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild de İstanbul seçimine geniş yer ayırdı. Bild internet sitesinde gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Haberde 'Muhalefetin adayı İmamoğlu net bir farkla kazandı. Erdoğan'ın adayı Yıldırım rakibini kutladı' ifadesi kullanıldı.

WASHINGTON POST:ERDOĞAN'IN PARTISI YENILGIYE UĞRADI

Washington Post, 'Türkiye'de muhalefetin adayı İmamoğlu tekrarlanan seçimleri kazandı ve Erdoğan'ın partisini yenilgiye uğrattı' cümlesiyle haberi okuyucularına aktardı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International da internet sitesinde İstanbul'da tekrar edilen belediye başkanlığı seçimini muhalefet partisinin kazandığını belirterek, bunun Erdoğan için bir darbe olduğunu aktardı.

AFP SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Fransız AFP haber ajansı, 'son dakika' gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, 'Erdoğan'ın adayı, İstanbul seçiminde mağlubiyeti kabul etti' ifadesini kullandı.

BBC: KRİTİK ŞEHİR İSTANBUL'U KAYBEDİYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise 'Türkiye'nin iktidar partisi, tekrar yapılan belediye başkanlığı seçiminin ardından kritik şehir İstanbul'u kaybediyor' yazdı. BBC, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için 'büyük bir darbe olduğu' yorumunda bulundu.

EL PARİS: MUHALEFET İSTANBUL'DAKİ ZAFERİNİ TEKRAR ETTİ

İstanbul seçimi, İspanya'nın saygın gazetelerinden El Pais'in de manşetindeydi. Gazetenin internet sitesinde son gelişmelere yer verilen haberde, 'Muhalefet, İstanbul'daki zaferini tekrar etti ve Erdoğan'ın partisi üzerindeki avantajını artırdı' yazdı.

AK Partililerden istifa çağrısı AK Partililerden istifa çağrısı Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik Bahçeli'den yazılı açıklama Bahçeli'den yazılı açıklama Meral Akşener: 23 Haziran seçimleri, iktidar ve küçük ortağına ciddi bir uyarıdır Meral Akşener: 23 Haziran seçimleri, iktidar ve küçük ortağına ciddi bir uyarıdır 23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi 23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Her şey çok güzel oldu’ pozu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Her şey çok güzel oldu’ pozu Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı

Seçimin ArdındanAnadolu AjansıBelediye BaşkanlığıCumhurbaşkanıDeutsche Welle


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı