USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik ediyor.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Belediye BaşkanlığıCumhurbaşkanıEmine ErdoğanÇengelköyRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı