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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

Oyunu Üsküdar'da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan, 'İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.' ifadelerini kullandı.

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