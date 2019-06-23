Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.



Sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan, 'İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.' ifadelerini kullandı.