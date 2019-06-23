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Binali Yıldırım'dan çağrı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 16:06
Binali Yıldırım'dan çağrı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, 'Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA

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