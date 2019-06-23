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AK Partililerden istifa çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek sloganları atarken, İl Başkanı Bayram Şenocak'a istifa çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa çağrısı yapan vatandaşlara "Öyle şey olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 22:43
AK Partililerden istifa çağrısı
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AK Parti İstanbul il binası önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, 23 Haziran İstanbul seçimlerini kaybeden Binali Yıldırım'a destek sloganları atarken İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu.

İL BAŞKANINA İSTİFA SLOGANLARI

23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarının açıklanması ile AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamasında 'Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum' demişti. Yıldırım burada partisinin üst yetkili isimleri ile seçimleri değerlendirerek partisinin il binasından ayrıldı.

AK Parti'nin kurmayları da İl Başkanlığı'ndan ayrılırken parti binası önünde bulunan bazı partililer AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a tepki göstererek istifa sesleri yükseldi. Şenocak'a karşı yapılan istifa söylemleri üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara tepki göstererek 'Öyle şey olmaz' dedi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta alınan başarısız sonucun ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifası gündeme gelmişti. Parti içinde ciddi tartışmalara neden olan Şenocak'ın istifası, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'a sorulmuştu. 23 Haziran'da sandıkta bir kez daha kaybeden AK Parti teşkilatlarında Bayram Şenocak'ın adı yeniden konuşulmaya başlandı.

Yıldırım, bir başka gazetecinin 'AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'la aranızda sorun olduğu yönünde iddialar var. Bunlar için neler söyleyeceksiniz?' sorusuna da 'Görüyorsunuz yan yana oturuyoruz. Dedikodulara göre amel edilmez' şeklinde cevap verdi.

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