AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.



Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.23'te Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.



'Binali başkan' sloganları eşliğinde karşılanan Yıldırım'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Torunları Ahsen Yıldırım ve kucağındaki Erhan Yıldırım ile '1049' numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.



Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.



Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyerek zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa attı.



Yıldırım'ın oy kullandığı '1049' numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.



Binali Yıldırım'ın yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.



'İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var'



Okuldan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:



'İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek ona İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum. Biz, 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede, her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk, projelerimizi anlattık, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir, İstanbullu hemşehrilerimizindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabb'im İstanbul'umuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın.'



Seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getiren Yıldırım, 'Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun.' diye konuştu.



Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile okula geldiğinin hatırlatılması üzerine, 'Evet torun çok bizde. 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Tabii öbürlerinin haberi yok. Onları atlattık. Onlar çizgi filme daldılar, biz böylece geldik.' dedi.



Bu seçimde sadece İstanbul seçmeni değil, kentte tanıdıkları ve akrabaları olan Anadolu'nun her tarafından vatandaşın İstanbul'la ilgilendiğini ifade eden Yıldırım, Anadolu'dan gelerek kampanyada aktif olarak görev alan ve gönüllü olan vatandaşlar ile yoğun bir çalışma yürüten parti teşkilatlarına teşekkür etti.



Yıldırım, seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğini söyledi. Kaynak : AA

