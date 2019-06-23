AA'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.



39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.



YSK, AKP'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazını karara bağlamıştı. Kurul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar vermişti. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullandı.



Seçimde AKP'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.



Yenileme seçimlerinde yer alan bağımsız adaylar ise şöyle:



“Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu.”



İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI



İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde ilk sonuçlar açıklandı.



AA: 19.30'DA AÇIKLAYACAĞIZ



Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını saat 19.30'da başlatacağını duyurdu.