Söz ve Nişan için Nasıl Çiçek Seçilir? (Tavsiyeler)

Evliliğin resmi olmasa da ailelerin nazarında ciddiyete döküldüğü ilk adımdır söz ve nişan törenleri. Kimi zaman evde kimi zaman açık bir alanda kimi zaman da salonda yapılan bu törenlerde gelin adayının en önem verdiği detaylardan biri de nişan çiçeğidir.

Söz ve nişan çiçeği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Nişan çiçeği yalnızca gelinin elinde tuttuğu bir çiçekten ibaret değildir. Gelinin saçından makyajına, kıyafetinden organizasyon dekorasyonuna bütün hepsi ile uyum içerisinde olmalıdır. Tüm bu kriterleri inceleyecek olursak bunlardan ilki nişan kıyafetinin rengi ve tarzıdır. Eğer dikkat çeken bir elbise tercih ediyorsanız, elbisenizdeki detaylar ile abartılı çiçeğiniz birbirini boğacaktır. Bu sebeple daha sade ve küçük çiçekler tercih edilmelidir. Top şeklinde hazırlanmış bir buket kullanabilirsiniz. Şayet sade bir kıyafet kullanacaksanız, seçtiğiniz çiçek büyük, detaylı ve gösterişli olabilir. bu gibi kıyafetler ile sarkan formda hazırlanmış orkide buketleri tercih edilebilir.

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Bununla birlikte makyajınızın tonları da çiçeğinizle uyum içerisinde olduğunda daha güzel bir tablo çizebilmek mümkün olacaktır. Eğer makyajınızda kırmızı ruj tercih ediyorsanız kırmızı güller ya da kırmızı ve yeşil tonlu çiçekler ile hazırlanmış bir nişan çiçeği tercih edebilirsiniz. Daha toprak tonlarında bir makyaj kullanacaksanız, seçtiğiniz buket daha pastel tonlu ve yumuşak geçişli olabilir. Buketler hasır ya da saman iplerle, tüllerle veya nişan kıyafetinin kumaşından bir parça ile sarılarak daha da uyumlu hale getirilebilir.

Konsept rengi de nişan buketi seçiminde önemlidir. Gelin adayının el çiçeği ve ortamı süsleyen çiçekler uyum içerisinde olmalıdır. Tüm günün aynı çiçek konsepti ile donatılmış olması çok şık bir detay olacaktır ve nişan buketi bilhassa fotoğraflarda daha uyumlu duracaktır. Nişan çiçekleri bir bütün içerisinde değerlendirilmelidir. Gelinin el buketinden masa yer alan vazolu nişan çiçeğine birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

Söz ve nişan için hangi çiçekler seçilebilir?

Söz veya nişan çiçeği olarak tercih edebileceğiniz birçok çiçek bulunmaktadır. Bununla beraber en sık kullanılan çiçekler farklı renkler ile hazırlanmış gül buketleridir. Kırmızı, beyaz, pembe, somon rengi ve mavi güller sıkça tercih edilen güllerdendir. Güller nişan buketileri içerisinde genellikle tek renk olarak tercih edilse de birbirine uyumlu 2 renkten gül buketi de hazırlanarak kullanılabilir.

Nişan çiçeği olarak kullanılabilecek diğer çiçekler ise; lavanta, lilyum, lale, şakayık, kasımpatı, nergis, sümbül, şebboy ve cipsodur.