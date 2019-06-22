Samsun'u sağanak vurdu

Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taşarken bazı iş yerleri ve evleri de su bastı.



Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken sel nedeniyle belediye ve AFAD ekipleri çalışmalar başlattı.



İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise mağdur oldu.













Kaynak : İHA

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