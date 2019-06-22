Edinilen bilgiye göre, saat 03:35'de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplakada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 17 erkek, 14 kadın, 10 çocuk, 41 düzensiz göçmen yakalandı.



Bölgede denizden, karadan ve havadan yasa dışı sınır geçişlerine karşı sürekli izlemede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın şahin gözleri Kuzey Ege'de planlanan görevleri dahilinde uçuşlarını yapıyor. Kaynak : İHA

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