Murat Alan'ı dövenlere tahliye

Türk askerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat alan'ı sopalarla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan 4 kişi tahliye edildi.
Katıldığı televizyon programında Türk askerine hakaret eden Yeni Akit Gazetesi haber müdürü Murat Alan, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde cuma namazı sonrası 4 kişinin sopalı saldırısına uğramıştı.
Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 4 kişiyi yakalamış, bu kişiler tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun Murat Alan'a ilişkin "basit yaralama" raporu üzerine 4 kişi tahliye edildi.