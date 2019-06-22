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Murat Alan'ı dövenlere tahliye

Türk askerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat alan'ı sopalarla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan 4 kişi tahliye edildi.

3. Sayfa / 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:01
Murat Alan'ı dövenlere tahliye

Katıldığı televizyon programında Türk askerine hakaret eden Yeni Akit Gazetesi haber müdürü Murat Alan, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde cuma namazı sonrası 4 kişinin sopalı saldırısına uğramıştı.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 4 kişiyi yakalamış, bu kişiler tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun Murat Alan'a ilişkin "basit yaralama" raporu üzerine 4 kişi tahliye edildi.

TelevizyonYeni Akit GazetesiCuma NamazıAdli Tıp Kurumu


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