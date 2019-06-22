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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki SinatHaftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Güncel / 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:00
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi. Kaynak : AA

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