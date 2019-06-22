Hasatta en verimli yıl

Namık Kemal Üniversitesinde Tarım günler etkinliğine katılan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, buğday hasadı konusunda açıklamalarda bulundu. Eser açıklamalarında ürün çeşitliliği konusunda Türkiye'nin tüm Avrupa kıtasından daha fazla bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.



“Tüm Avrupa kıtasından daha fazla bir çeşitliliğe sahibiz”



Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu seneki verimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Ürün çeşitliliği bizde şok yüksek. Bunu yıllardır hepimiz söylüyoruz, hepimizi konuşuyoruz. Avrupa ile mukayese edilmeyecek kadar yüksek. Tüm Avrupa kıtasından daha fazla bir çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var. Türkiye'de yaklaşık 630 mikroklima var. Bu Avrupa'nın tamamında yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli. Çünkü bu kadar değişik çeşitlilikte hem verim, hem kalite çok ciddi şekilde artırılabilir. Bunun için bu tür çalışmalara ihtiyaç var' dedi.



“Türkiye buğdayda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir”



Eser açıklamasının devamında, “Türkiye özellikle tahıllarda ve özellikle buğdayda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Bu sadece buğdayın üretime alındığı ilk yer olmasından dolayı değil, Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlar, yetişen ıslahçılar ve yapılan çalışmaların sonucudur. Bugün burada bu çalışmalardan bir tanesini görüyoruz. Şunu gururla söylüyorum. Türkiye özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek buğdaylık ekmek gerekse de makarnalık ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Bir ton üzerinde verim alınan ellerinde çeşit adayları mevcut. Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde, nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Yeter ki imkanlar sağlansın. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman biz kendi şartlarımızla buğday konusunda hiç kötü değiliz. Kendi şartlarımızla Avrupa'dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa'nın İngiltere'nin, Avrupa'nın ekolojisi ile Türkiye'nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa'da bin milimetre. Aradaki fark çok önemli. Bu nedenle biz bu şartlarda en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Gururla da söylüyorum ki çok ciddi başarılarımız mevcut' şeklinde konuştu.



“İlk defa böyle güzel yıl görüyorum”



Bu sene buğday hasadının iyi gittiğini dile getiren Vehbi Eser, “Bizim beklentimiz daha yüksek şükürler olsun. Bu sen özellikle tahıllar için çok iyi. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Gönül arzu ediyordu ki biraz daha üstüne çıkalım. İnşallah iç Anadolu'da ve özellikle Trakya'da bunun daha da üstüne çıkacağımızı umuyorum. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı.



Aldığımız rakamlar çok iyi 650-700 kilolar civarında. Bu sene güzel bir hasat yılı olacak inşallah. Geçen sene biliyorsunuz ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Özellikle Nisan yağışları olmamıştı. Nisan yağışlarının olmamasından dolayı verimlerimiz bu senenin yarısı civarındaydı. 350-450 kilolar Trakya için bile çok çok iyi rakamlardı. Bu sene ortalama verim olarak 65-700'leri bekliyoruz. 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ilk defa böyle güzel bir yıl görüyorum” diyerek açıklamasını noktaladı. Kaynak : İHA

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