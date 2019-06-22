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Büyükçekmece'de büyük fabrika yangını: 4 ölü

Büyükçekmece’de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

3. Sayfa / 22 Haziran 2019 Cumartesi 07:17
Büyükçekmece'de büyük fabrika yangını: 4 ölü
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Yangın, saat 03.15 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan fabrikada tespit edilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun sürede güçlükle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Yangın sonrası incelemelerde bulunan ekipler, 4 yabancı uyruklu çalışanın hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili iki yabancı uyruklu çalışan da hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çalışmalar esnasında 4 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin cenazeler üzerinde incelemeleri sürüyor. Kaynak : İHA

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