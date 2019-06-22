ABD'de uçak düştü: 9 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model çift motorlu uçağın Dillingham Havaalanı yakınlarına düştüğünü kazada kurtulan olmadığını açıkladı.



Kaza sonrası havaalanının yanındaki otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor. Kaynak : İHA

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