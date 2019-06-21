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Sözcü saldırıya geçti!

Sözcü Gazetesi, The Marmara otelinin görüntüleri vermesinin ardından, saldırıya geçti.

Güncel / 21 Haziran 2019 Cuma 09:54
Sözcü saldırıya geçti!

Gazeteci İsmail Küçükkaya, tarihi buluşma öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile The Marmara otelde bir araya geldi.

Bu gizli buluşmanın görüntülerini basınla paylaşılmasının ardından The Marmara oteline ve sahibine saldırılar başladı.

HEDEF TAHTASINA KOYDULAR

Özellik CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü ve yazarları The Marmara otelini hedef tahtasına koydu.

Sözcü bugünkü sayısında saldırlarını sürdürürken birinci sayfada yer alan haber dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca yazarlardan Uğur Dündar da The Marmara otelinin sahibini hedef alan bir yazı kaleme aldı.



UĞUR DÜNDAR'IN YAZISI



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Başkan Adayıİsmail KüçükkayaUğur DündarEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
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