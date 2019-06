Sözcü saldırıya geçti!

Gazeteci İsmail Küçükkaya, tarihi buluşma öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile The Marmara otelde bir araya geldi.



Bu gizli buluşmanın görüntülerini basınla paylaşılmasının ardından The Marmara oteline ve sahibine saldırılar başladı.



HEDEF TAHTASINA KOYDULAR



Özellik CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü ve yazarları The Marmara otelini hedef tahtasına koydu.



Sözcü bugünkü sayısında saldırlarını sürdürürken birinci sayfada yer alan haber dikkatlerden kaçmadı.



Ayrıca yazarlardan Uğur Dündar da The Marmara otelinin sahibini hedef alan bir yazı kaleme aldı.







UĞUR DÜNDAR'IN YAZISI







Kaynak : Beyaz Gazete Özel