Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli'' denildi.



İRAN: TRUMP BİZE 'SİZİ VURACAĞIZ' MESAJI GÖNDERDİ



İranlı hükümet yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a karşı bir saldırının 'ani' olduğunu belirten bir mesaj yolladığını söyledi.



Yetkili Reuters'a, 'Trump, Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdi, mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu' dedi.



TRUMP MESAJINA TAHRAN'DAN JET YANIT



Trump, 'Savaş değil müzakere istiyoruz' dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı. Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.



ARTAN GERİLİM



Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.



Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, dün sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.



Washington yönetimi tarafından doğrulanan olayın ardından, Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayımlamış 'İran çok büyük bir hata yaptı' demişti.