Facebook, kripto para için Amerikan Merkez Bankası ile görüştü

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kendi kripto para birimi Libra'yı resmi olarak duyurmuştu.



Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Facebook'un Merkez Bankası ile kendi dijital parasını basma planları konusunda görüştüğünü ve yetkililerle fikir alışverişi yaptığını belirtti.



'FAYDALAR VE RİSKLER VAR'

Düzenlediği bir basın toplantısında açıklamalar yapan Powell, bu konuyla ilgili hem potansiyel riskler hem de potansiyel faydalar olduğunu belirterek Merkez Bankası'nın, finansal teknoloji ile ilgili çok sayıda finansal sektör ile görüştüğünü söyledi.



Powell, ‘Libra' kripto para biriminin Merkez Bankası'nın para politikalarını idare etmesini engelleyip engellemeyeceği sorusuna ise dijital paraların, para politikalarına etkilerini konuşmak için çok erken olduğunu bu tür para birimlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.





Facebook hafta başında yaptığı açıklamada; Visa, Master Card, PayPal, eBay, Lyft ve Uber gibi teknoloji ve ödeme şirketlerine ‘Libra'yı gelecek yılın ilk yarısında tanıtacaklarını kaydetmişti.



YETKİLİLER FACEBOOK'UN KRİPTO PARASINI DURDURMAK İSTİYOR

Ancak, şirketin tanıttığı kripto para biriminin kullanıcılara tam olarak erişebilmesi için bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. House Finansal Hizmetler Komitesi başkanı ABD Kongre Üyesi Maxine Waters, Mark Zuckerberg'in Facebook'un kripto para projesini durdurmasını istedi.



GİZLİLİK İHLALLERİ NEDENİYLE FACEBOOK ZOR DURUMDA KALABİLİR

Facebook'un tanıttığı kripto para biriminin iptal edilmek istenilmesindeki en büyük neden ise şirketin, geçmişte ve günümüzde yaptığı gizlilik skandalları. Maxine Waters, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '' Facebook'un gizlilik ihlalleriyle dolu geçmişi göz önüne alındığında, şirketin bu sorunları tam olarak çözene kadar herhangi bir kripto para birimi geliştirmeye yönelik çalışma yapmaması gerekir.''



Facebook, her ne kadar yeni kripto para biriminin gizlilik odaklı ve güvenli olacağını açıklasa da şirketin geçmişte karıştığı veri skandalları, kullanıcıların kafasında bir soru işareti oluşmasına neden oluyor. Facebook ise kullanıcıların güvenini geri almaya çalışarak bu sorunu gidermek istese de geçmişinden pek kaçamayacak gibi görünüyor.



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