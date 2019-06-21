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Donanma davasında karar!

15 Temmuz'da donanma komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davada Eski Deniz Hava Üst Komutanı, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma ağırlaştırılmış müebbet cezaya çarptırıldı.

Güncel / 21 Haziran 2019 Cuma 11:47
Donanma davasında karar!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmanın yapılacağı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından X-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

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