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Çipras'tan Türkiye ve Doğu Akdeniz açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde ısrarcı olması durumunda sonuçlarla karşılaşacağını söyledi

Dünya / 21 Haziran 2019 Cuma 16:08
Çipras'tan Türkiye ve Doğu Akdeniz açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde ısrarcı olması durumunda sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi durumunda bunun sonuçları olacağını söyledi.

Brüksel'de yapılan AB zirvesinin ardından gazetecilerle konuşan Çipras, 'Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan'la ilişkilerinde değil, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz.' şeklinde konuştu.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri için Fatih sondaj gemisinin ardından ikinci sondaj gemisini de bölgeye göndermişti.

Ankara, bölgede Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ABD şirketleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalara tepki göstererek Kıbrıslı Türklerin haklarına sahip çıkılacağını belirtmiş ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak hiçbir çalışma yapılamayacağını savunmuştu.

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