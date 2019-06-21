Bakan Soylu'dan '3600 Ek Gösterge' açıklaması

Bakan Soylu, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Terörle mücadelenin sürdüğünü belirten Soylu 'Yıl başından bugüne kadar engellenen terör saldırısı 111. Bu az bir rakam değil. 2017'de bu sayı 670 idi.' ifadesini kullandı.



Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınan tedbirlere değinen Soylu, 'İstanbul seçimleri için çok ciddi tedbirler ve önlemler aldık. Propaganda döneminde çok büyük olaylar olmadı. Hem valiliğimizin yürüttüğü hem de seçim kurulunun bizimle ortaklaşa yürüttüğü bölümde olmadı. 51 bin 800 güvenlik görevlimizi o gün görevlendireceğiz.' diye konuştu.



- Suriyelilerin oy kullanacakları iddiası



Süleyman Soylu, Suriyelilerle ilgili 'oy kullanacaklar' iddiasına ilişkin şunları kaydetti:



'İstanbul'da hiçbir Suriyeli oy kullanamayacak. Türkiye vatandaşı olanlar varsa onlar oylarını kullanacaklar. Hepsi bu kadar. O da neye tekabül ediyor özellikle bakmış değilim. Türkiye'de alınanların sayısı 80 bin civarında. İstanbul'da neye tekabül eder bilmiyorum. Onların da büyük bir bölümü çocuk. Seçmen kitlesi açısından çocuğun bir katkısı olmuyor.'



Göç meselesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yıl 120-122 bin kaçak göçmeni yakaladıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:



'Cebinde ikametgahı olmayan kimseyi görmeyeceğiz. 6 ay içinde bunu sağlayacağız. Arapça tabelalar var. Biz bunu Kilis'te yaptık, Arapça tabelaların yüzde yüzünü kaldırdık. Oradaki usül şudur. Türkçe büyük bir bölüm, altına bir bantla beraber Arapça yazmak istiyorsa yazabilir. Kurallarımız ve standartlarımıza uygun. Gaziantep'te bir bölümünü kaldırdık. Bugün valimizle tekrar konuştum. İyi bir noktası kalktı. Arka sokaklarda olanların tamamı kalmayacak.'



- '3600 ek gösterge hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın sözü'



İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:



'3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz.'

Kaynak : AA

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