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Türkşeker paraları ödeyecek!

Türkşeker, Eylül'den itibaren alımına başlanacak pancar için avans ödemelerine yarından itibaren başlayacak. 180 milyon lira değerindeki ödeme ile üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşacak.

Ekonomi / 20 Haziran 2019 Perşembe 14:39
Türkşeker paraları ödeyecek!

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince (Türkşeker), Eylül ayından itibaren alımına başlanacak pancara karşılık 180 milyon lira tutarında nakdi ve kristal şeker avans ödemelerine yarından itibaren başlanacak.

200 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerine bugüne kadar suni gübre ve mücadele ilacı için 200 milyon lira tutarında avans ödendi.

380 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK

Yarın yapılacak 180 milyon liralık birinci nakdi avans ödemeleriyle 2019 yılı ürün bedellerine karşılık üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşmış olacak.

GübreTürkiye Şeker Fabrikaları


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