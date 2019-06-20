Tramvay durağında süpürgeli kavga

Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye mahallesi İki Eylül caddesi Çarşı tramvay durağında gerçekleşti. Suriye vatandaşı olduğu öne sürülen bir erkek şahıs ile cadde üzerinde ilerleyen bir grup arasında iddialara göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle Suriye uyruklu şahıs tramvay durağına sığındı. Burada da gruptan bir şahıs, durak içindeki yabancı uyruklu şahısla sözlü tartışmaya devam etti. Daha sonra durak girişinde yabancı uyruklu gence saldırı girişiminde bulunan şahsa, güvenlik görevlileri müdahale etti. Bir süreliğine duran tartışma, Suriyeli olduğu ileri sürülen şahsın 'Oğlum git işine' sözleriyle tekrar alevlendi. Arkadaşları tarafından zor zapt edilen genç, 'Senin benim gibi kaç tane oğlun var. Memleketine git ,memleketine git' diyerek yerden aldığı temizlik süpürgesini üzerine fırlattı. Süpürgenin isabet ettiği genç, tepki göstermeye devam ederken tramvay durağındaki güvenlik görevlileri ve arkadaşlarının araya girmesiyle süpürge fırlatan şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.



Öte yandan Suriye vatandaşı olduğu iddia edilen şahıs da tramvaya binerek uzaklaştı. Kaynak : İHA

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