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Sincan'da koku isyanı

Başkent’te sanayi bölgesinden geldiği iddia edilen yoğun koku ve duman vatandaşı canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, yetkililerin duruma müdahale etmesini istiyor.

Yaşam / 20 Haziran 2019 Perşembe 08:28
Sincan'da koku isyanı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandığı iddia edilen duman ve yoğun koku çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Camları sürekli kapalı tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istiyor. Törekent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 'Benim çocuğum astım hastası, biz evlerde kesinlikle duramıyoruz. Dumandan kapılarımı açamıyorum, 12'inci kat olsa dahi koku çok fazla ve bu organize sanayi bölgesinden mahalle olarak şikayetçiyiz. Ağır bir koku, her gece daha çok koku geliyor. Lastik ve is kokusu olduğunu düşünüyoruz' dediler.

Yaklaşık 10 kilometrekare alanda hissedilen yoğun kokudan başta Törekent, Fatih Mahallesi, Eryaman, Yenikent'te oturan vatandaşlar şikayetçi oldu. Kaynak : İHA

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Astım Hastası


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