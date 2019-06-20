Otoyolda can pazarı! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Edirne-Havsa yolunda kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Çokkerse yönetimindeki 22 AB 870 plakalı yolcu minibüsü, buğday hasadından dönen ve arkasında üç adet buğday yüklü römork bulunan Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı traktör römorklarına arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan şoför ve 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da minibüs içerisinde sıkıştıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör römorklarında bulunan yeni hasat edilen buğdaylar ise yola ve minibüsün içine saçıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Otoyolun kaza sonrası buğdayla kaplanması nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kaza yapan araçların ve buğdayların temizlenmesi sonrası otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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