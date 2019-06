Kendisini doktor yapan 'el'i kurtardı!

Yaşadığı iş kazası sonucu parmağı kopma noktasına gelen Hüseyin Savran, çöplerden kağıt toplayarak okuttuğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan evladı sayesinde sağlığına kavuştu.



Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Savran, ocak ayında araba tamir ederken sol elini kaportaya sıkıştırdı.



Arkadaşları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine götürülen Savran'ı muayene eden doktorlar, sadece deri kısmı tutan yüzük parmağını kesme kararı aldı.



Parmağının kesilme kararına çok üzülen baba Savran, İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan oğlu Opr. Dr. Ahmet Savran'ı aradı.



Eskişehir'deki meslektaşlarının kesme kararı verdiği parmağı kurtarmak için babasını İzmir'e getiren Ahmet Savran, 3 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi.



Ameliyatın ardından fizik tedavi gören baba Savran, yeniden parmağını kullanmaya başladı.



'Başarılı olamasaydım vicdan azabı çekecektim'



Opr. Dr. Ahmet Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının parmağının koptuğunu öğrenince çok üzüldüğünü, mesleği boyunca hayatının en zor ameliyatına girdiğini söyledi.



Tıp fakültesinde okurken babasının çok fedakarlıklar yaptığını belirten Savran, 'Babam okumam için yıllarca çöpten kağıt topladı. O parmaklar beni okuttu. Benim de babama yardımcı olacağım an buydu. Yaptığım başarılı ameliyat sayesinde babamın parmağını kurtarmış oldum. Eğer başarılı olamasaydım babam hayatına 9 parmağını kullanarak devam edecekti, ben de hayatım boyunca vicdan azabı çekecektim.' dedi.



Ameliyat öncesi ekibiyle toplantı yaptığını, ameliyat esnasında hastanın babası olduğunun hatırlatılmamasını istediğini aktaran Savran, ameliyatı da babasının yüzünü örterek gerçekleştirdiklerini ifade etti.



'Hayatımın en büyük riskini aldım'



Ameliyat boyunca ağlamamak için kendini zor tuttuğunu dile getiren Savran, şunları kaydetti:



'Babamla ameliyat öncesi hayli duygusal bir konuşma yaptık. Babam bana 'Parmağımın kesileceğini söylediler, ben de bu duruma kendimi alıştırdım. Eğer parmağımı kurtarırsan mutlu olurum.' dedi. Babamın o sözleri beni biraz da olsa rahatlattı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için ameliyata girdim. Hayatımın en büyük riskini aldım. Ameliyatın ardından yaptığım kontrollerde babamın parmağında yeniden dolaşımın olduğunu fark ettiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Tedavileri devam ediyor. Babam artık parmağını kullanmaya başladı. Bu da beni hem bir evlat hem de doktor olarak çok mutlu ediyor.'



'Emeklerimi boşa çıkarmadı'



Baba Hasan Hüseyin Savran da orman işçiliğinden emekli olduktan sonra geçimini sağlayabilmek ve oğlunu okutabilmek için kağıt topladığını anlattı.



Oğluyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Savran, bir gün cerrah olarak oğlunun kendisini ameliyat edeceğini hiç düşünmediğini söyledi.



Oğlunun, verdiği emekleri hiçbir zaman boşa çıkarmadığını anlatan baba Savran, 'Elimden geldiği kadar onu okutmaya çalıştım. Oğlum tıp fakültesini kazanıp, doktor olduğu gün çok mutlu olmuştum. Evladım benim parmağımı kesilmekten kurtardı. Artık parmağımı her kullandığımda aklıma oğlum geliyor. İyi ki evladım doktor olmuş.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA

