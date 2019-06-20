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Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde 374 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; büyükbaş hayvan fiyatları ortalaması, bin 292 TL’den 6 bin 131 TL’ye çıkarak son 10 yılda yüzde 374 artış gösterdi.

Ekonomi / 20 Haziran 2019 Perşembe 11:28
Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde 374 arttı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. İslam âleminin en uzun bayramı olan Kurban Bayramı’nda, büyükbaş hayvan satın almak isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Özellikle, Kurban Bayramı’nda talep gören büyükbaş hayvanların fiyatları her geçen yıl artış gösterirken; son 10 yılda fiyat ortalaması bin 292 TL olan kurbanlık büyükbaşlar, bu sene ortalama 6 bin 131 TL’den satışa çıkarılıyor. Kurbanda genellikle 1 büyükbaş hayvanı ortaklaşa kesen vatandaşların, bu bayramda kurban gruplarındaki kişi sayısını artırması gerekebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; büyükbaş hayvan fiyatları 2008 yılında ortalama bin 292 TL’den satılırken, 2018 yılında bu rakam 6 bin 131 TL’ye yükseldi. Verilere göre 2008 yılından bu yana 4 bin 131 TL’lik artış gösteren büyükbaş hayvan fiyatları, son 10 yılda yüzde 374 artmış oldu. Kaynak : İHA

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