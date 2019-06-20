Bahçeli: Otel buluşması iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını öncesi otel buluşmasına ilişkin açıklama yaptı.



Bahçeli, '16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir' dedi.



Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:



'İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim.'