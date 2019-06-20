USD (Alış - Satış) : 5,85 - 5,86 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,57

Bahçeli: Otel buluşması iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Bahçeli "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

Siyaset / 20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Bahçeli: Otel buluşması iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını öncesi otel buluşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, '16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir' dedi.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

'İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim.'

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Binali Yıldırım'dan ortak yayına ilişkin açıklama Binali Yıldırım'dan ortak yayına ilişkin açıklama İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler! İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler! Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler! Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler! Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! İki adaydan birbirine soru! İki adaydan birbirine soru! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı

İsmail KüçükkayaEkrem İmamoğluDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı