USD (Alış - Satış) : 5,73 - 5,74 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,49

Antalya'da Akra Caz Festivali Başladı

Festivalin ilk gününde İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Monica Molina, caz severlerle bir araya geldi.

Kültür-Sanat / 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:46
Antalya'da Akra Caz Festivali Başladı

Antalya Akra Caz Festivali, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina, konseriyle başladı.

"Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca" ve "Autorretrato" albümleriyle aşkı yorumlayan Molina, Akra Otel bahçesindeki açık hava konserinde müzik severlerle buluştu.

İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Molina'nın seslendirdiği parçalara, yerli ve yabancı turisteler de eşlik etti. Copla şarkılarının efsane şarkıcısı olan babası Antonio Molina'nın izinden giden şarkıcı, melankolik ve romantik sesinin yanı sıra sahnedeki performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Molina, son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştirmişti.

29 Haziran'da sona erecek festivalde, Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater de sahne alacak.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

PiyanistSaksafonFazıl SayCaz FestivaliŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı