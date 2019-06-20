Ahmet Hakan yazdı: Ekrem İmamoğlu’nun İsmail’e söylemedikleri

Önce görüşme yapılmayacağını söyleyip sonra görüntüler ortaya çıkınca 3 dakika görüştüğünü iddia eden Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya çifti bu kez farklı açıklamalarla bu görüşme itirafını 20 dakikaya kadar çıkardı. Ancak görüşme sürelerini de gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Bu kayıtlarda 13 Haziran günü saat 13.09'da başlayan skandal görüşmenin 13.55'te sona erdiği, önce Küçükkaya'nın odadan ayrıldığı görüldü. Yalanlamaya çalıştıkları açıklamalar da ellerinde patlayan ikili Türkiye'nin gözü önünde saygınlıklarını kaybettiler. Ayrıca programda İmamoğlu'nun önünde duran tablet bilgisayar da bu kumpasın bir parçası olduğu ortaya çıktı.



Tüm bu gelişmelerin ardından Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşımadan edemedi.



Ahmet Hakan'ın 'Ekrem İmamoğlu'nun İsmail'e söylemedikleri' başlıklı yazısı şöyle:



- İsmail Bey! Biz şimdi seninle bu otel odasında bir görüşme yaptık. Girdisi çıktısı 46 dakikalık bir görüşme!

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- Bak benim yanımda basın danışmanım var, siyasi danışmanım var, reklamcım var. Elimizde kâğıt kalem notlar tutuyoruz... Tarihi program öncesi masa başında oturmuş, konuşuyoruz.

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- Program nasıl olacak? İlk sözü kime vereceksin? Hangi sorular sorulacak? Nasıl bir moderasyon yapacaksın... Falan... Hepsini konuşuyoruz.

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- Bak İsmail Bey! Ben adil ve hakkaniyetli bir adamım. “Kul hakkı” benim için çok önemlidir. Rakibim de olsa hiç kimsenin hakkının yenmesine gönlüm razı olmaz.

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- Söyle bakalım: Sen benimle yaptığın bu görüşmenin aynısını rakibim Binali Yıldırım'la da yaptın mı? Yapmadıysan yapacak mısın?

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- Bak İsmail Bey! Bu görüşmenin aynısını rakibimle de yapmazsan olmaz. Ben bunu kabullenemem... Benden bunu içime sindirmemi bekleme.

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- Ayrıca ben çok şeffaf bir adamım. Gizlim saklım olmaz benim. Yaptığımız bu görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamalıyız. Hatta sen ayrı açıkla, ben ayrı açıklayayım.

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- Başka türlüsü seni bilmem ama bana yakışmaz İsmail Bey!



KARŞIYIM KARŞI



- Bir oteldeki mahrem kalması gereken güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılmasına...

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- Adayların kravat renklerinden yola çıkarak ayıp kaçacak türde yorumlar yapılmasına...

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- Devletin valisinin, devletin TRT'sinin, devletin bürokratının seçim işlerine damardan bulaşmasına... Kaynak : Beyaz Gazete Özel