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Adalet bakanından ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur" dedi.

Siyaset / 20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
Adalet bakanından ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün darbe girişimi çatı davasında verilen kararı değerlendirdi.

'BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI BU KARARI VERMİŞTİR'

Gül, “Darbe girişiminde bulunanların hesap verdiği gün oldu. Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Bağımsız Türk yargısı bu kararı vermiştir. Bu karar çok önemlidir. Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur.” dedi.

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