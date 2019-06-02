Yeniden yapılan seçimlerde sonuçlar belli oldu

YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan olağan itirazlar değerlendirilerek, 3 ilçe ve 1 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.



Bu kapsamda bugün Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ve Artvin'in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde, sandığa yeniden gidildi.



Saat 17.00 itibarıyla tüm sandıklarda, oy verme işlemi sona erdi.



KIRIKKALE KESKİN'DE AK PARTİ ADAYI KAZANDI



31 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde İYİ Parti adayının kazandığı Keskin'de, bugün yapılan oylama ile AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.



31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.







YUSUFELİ'DE AK PARTİ KAZANDI



Oy verme işleminin tamamlandığı ilk yer olan Artvin Yusufeli'de 20 sandık açıldı. MHP'nin yarıştan çekilmesiyle Resmi olmayan sonuçlara göre Artvin Yusufeli'de AK Parti'li Eyüp Aytekin 2 bin 428 oyla seçimi kazandı.



Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'ta, AK Partili Eyüp Aytekin 1819 oy alırken, 1815 oy alan CHP'li Barış Demirci'nin önünde 4 oy farkla seçimi tamamlamıştı.







DENİZLİ HONAZ'DA CHP KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta, 9 bin 389 oy alan CHP'li aday Yüksel Kepenek, 9 bin 381 oy alan AK Partili aday Turgut Devecioğlu'ya karşı 8 oy farkla seçimi önde bitirmişti



CHP adayı Yüksel Kepenek bugün yapılan seçimde yarışı önde tamamladı.









KESMETEPE'DE DSP KAZANDI



Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.



31 Mart'ta, CHP'nin adayı ile Demokrat Parti'nin (DP) adayı eşit oy almıştı. CHP'li Hasan Koca ile DP'li Yusuf Parlak, 281'er oyla seçimi tamamladı. CHP'nin itirazı sonucu seçimde 1 mükerrer oy kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine YSK, ilçede seçimin 2 Haziran'da tekrarlanmasını kararlaştırmıştı.





