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LGS soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 'https://www.meb.gov.tr' yayımlandı

Eğitim / 02 Haziran 2019 Pazar 13:34
LGS soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlandı.

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 'https://www.meb.gov.tr' adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

MEB'in 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak : AA

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