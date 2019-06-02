LGS soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 'https://www.meb.gov.tr' yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlandı.
Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 'https://www.meb.gov.tr' adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
MEB'in 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da 'https://www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek.
Kaynak : AA